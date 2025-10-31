Пострадавший при пожаре в доме в Сочи ребенок находится в тяжелом состоянии

Его госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Ребенок, пострадавший в результате пожара в мансарде жилого дома на улице Альпийская в Сочи, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Мансарда загорелась в жилом доме на улице Альпийской в Сочи на площади 300 кв. м, 100 жителей эвакуировали. В результате пожара пострадали четыре человека - трое детей и молодая женщина. Их доставили в больницу.

"Один из детей в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.