Тамару Эйдельман заочно арестовали

Ей предъявлено обвинение по двум эпизодам

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Суд заочно арестовал историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иноагентом), обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал иноагенту Тамаре Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 5 мая прошлого года Эйдельман опубликовала видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. 8 июля того же года в социальной сети она публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ.

Минюст внес Эйдельман в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. В конце декабря 2024 года Таганский суд Москвы назначил Эйдельман штраф в размере 45 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Ранее Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал ее на 50 тыс. рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. До этого она была оштрафована на 50 тыс. за нарушение правил деятельности иноагента. В настоящее время она живет за пределами РФ, ведет канал на YouTube.