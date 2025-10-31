Калининградца приговорили к шести годам по делу о фейках о ВС РФ

Мужчина в соцсетях разместил публикацию, в которой распространил заведомо ложную информацию о якобы имевших место действиях Вооруженных сил России против мирного населения

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Суд в Калининграде вынес приговор в отношении 38-летнего горожанина по делу о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"Московский районный суд Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. <...> В мае 2022 года подсудимый на странице в социальной сети разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы имевших место действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Калининградец признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ). Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.