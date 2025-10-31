ТАСС: в Петербурге осудили мужчину за поддержку террористической организации

В соцсетях и мессенджерах он публиковал одобрительные комментарии под постами запрещенного "Русского добровольческого корпуса"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга, причастный к деятельности организации "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией и запрещен в РФ), осужден на пять лет шесть месяцев лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"В социальных сетях и мессенджерах он публиковал одобрительные комментарии под постами террористической организации "Русский добровольческий корпус" и радовался их сообщениям об убийстве военнослужащих РФ. Помимо этого, он призывал экстремистов из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) перепрофилироваться в террористы и вступить в "Русский добровольческий корпус". Сегодня же Первый Западный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что мужчину 1977 года рождения задержали в Петербурге в феврале 2025 года.