ГП подала новый иск об обращении имущества уральских компаний в доход РФ

Среди ответчиков - бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, ответчиками по которому выступают бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, гендиректор ООО "Кургантехэнерго" Елена Белоусова, ООО "Трансэнергоальянс" (ООО "ТЭА") и его гендиректор Ирина Демидович, ООО "Базфорс", ООО "Предприятие проектного финансирования" и ряд других, согласно материалам картотеки Ленинского районного суда Екатеринбурга.

"Ответчик: Белоконев Александр Владимирович, Белоусова Елена Васильевна, Биков Артем Эльбрусович, Бобров Алексей Олегович, Бокарева Анастасия Олеговна, Буданов Дмитрий Владимирович, Демидович Ирина Алексеевна, Елин Павел Алексеевич, Елин Юрий Алексеевич, Корнев Василий Александрович, Мартынова Татьяна Анатольевна, ООО "Базфорс", ООО "Предприятие проектного финансирования", ООО "ТЭА", Туктаров Юрий Евгеньевич, Цветков Лерий Валерьевич, Чемезов Олег Леонидович, Черных Татьяна Борисовна. Истец: Генеральный прокурор Российской Федерации в защиту интересов Российской Федерации. <…> Категория дела: споры, связанные с имущественными правами", - говорится в материалах.

Кроме того, в качестве третьих лиц указаны АО "Водный союз", АО "Ямалкоммунэнерго", АО "Горэлектросеть", АО "КБ Агропромкредит", АО "НФП "Профессиональный", АО "ЭК восток", АО "ЮТЭК", ООО "Ярко", ООО "Гыданкоммунэнерго", ООО "Люминофор", ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания", ООО "Сибирь-холдинг", ООО "ТЭО", ООО "ЭК инвест", ООО "Энергоинвест", ООО "Ямал экология".

Предварительное судебное заседание назначено на 11 ноября.