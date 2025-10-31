В Самаре преступную группу осудили за вымогательство и поджог

Суд приговорил четырех человек на сроки от 8,5 до 9,5 лет колонии

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Самары приговорил на сроки от 8,5 до 9,5 лет колонии четырех участников преступной группы по уголовному делу о незаконном лишении свободы человека, вымогательстве и повреждении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы. Они признаны виновными по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

В ходе судебного следствия было установлено, что в марте 2019 года фигуранты шесть суток насильно удерживали человека со связанными руками в квартире его бывшей супруги и нанесли ему травмы. Они требовали, чтобы мужчина убедил свою жену передать им 5/6 доли в четырехкомнатной квартире и 900 тыс. рублей. Также один из подсудимых поджег дом родственницы супруги потерпевшего, причинив ущерб в 1,6 млн рублей, после чего женщина обратилась к правоохранителям. Преступники, узнав об этом, освободили ее мужа.

Суд приговорил фигурантов к колонии строгого режима на сроки от восьми лет шести месяцев до девяти лет шести месяцев.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что фигуранты являются участниками признанной экстремистской и запрещенной в России организации, основателем которой является Светлана Лада-Русь (включена в перечень иноагентов Минюста РФ, заочно арестована в России по уголовному делу о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью, находится в федеральном и международном розыске).