В Челябинской области изъяли нелегальный алкоголь и табак на 37 млн рублей

Спиртное и сигареты поставлялись в объекты торговли и доверенным лицам по предварительному телефонному звонку

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Правоохранители пресекли в Троицком районе Челябинской области деятельность преступной группировки, занимавшейся продажей немаркированной табачной и алкогольной продукции. У злоумышленников изъято 8 тыс. бутылок со спиртосодержащей жидкостью и порядка 255 тыс. пачек с сигаретами стоимостью около 37 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.

"На Южном Урале изобличена противоправная деятельность группы лиц, участвовавших в незаконном обороте немаркированной табачной и алкогольной продукции в особо крупном размере. Масштабные оперативно-следственные мероприятия прошли в Троицком районе. <...> По месту проживания попавших в поле зрения правоохранительных органов троитчан, а также по адресам нахождения принадлежащих им нежилых объектов были проведены обыски. В общей сложности из нелегального оборота было изъято восемь тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью на сумму около 3 млн рублей и порядка 255 тыс. пачек с сигаретами стоимостью порядка 34,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спиртное и сигареты поставлялись в объекты торговли и доверенным лицам по предварительному телефонному звонку.

"Изъятые табачные изделия и алкогольные напитки направлена в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Челябинской области для проведения исследования, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности, и закреплению доказательственной базы", - добавили в ведомстве.