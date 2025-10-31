Жителя Пензы задержали по подозрению в ножевом ранении подростка

Несовершеннолетний находится в медицинском учреждении

ПЕНЗА, 31 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту нанесения ножевого ранения 14-летнему юноше в Пензе, подозреваемый задержан. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, вечером 30 октября на улице Тепличной в городе Пензе 39-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок, нанес удар ножом в спину 14-летнему юноше. Несовершеннолетний находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Подозреваемый задержан при силовой поддержке регионального управления МВД и управления Росгвардии по Пензенской области. Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Устанавливаются все обстоятельства преступления.