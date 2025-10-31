В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Жителей призвали зайти в помещение и отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 31 октября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже, в городе включили сирены. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Спустя 10 минут тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА также объявлена для Нововоронежа.