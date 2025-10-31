ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Для Липецка и шести муниципалитетов области объявили опасность атаки БПЛА

Действует красный уровень угрозы
Редакция сайта ТАСС
20:15

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА введен в Липецке и еще шести муниципалитетах области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен С - "Угроза атаки БПЛА" - для Воловского МО, Долгоруковского МР, Задонского МР, Липецкий МО, г. о. г. Липецка, Тербунского МР, Хлевенского МР", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичный режим объявили для Усманского, Добринского и Грязинского районов. На всей территории региона действует воздушная опасность. 

РоссияЛипецкая область