Для Липецка и шести муниципалитетов области объявили опасность атаки БПЛА

Действует красный уровень угрозы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА введен в Липецке и еще шести муниципалитетах области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен С - "Угроза атаки БПЛА" - для Воловского МО, Долгоруковского МР, Задонского МР, Липецкий МО, г. о. г. Липецка, Тербунского МР, Хлевенского МР", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичный режим объявили для Усманского, Добринского и Грязинского районов. На всей территории региона действует воздушная опасность.