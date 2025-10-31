В Белоруссии нетрезвый мужчина похитил из церкви почитаемую святыню

Он планировал продать мощи святого Спиридона, рассказали в МВД республики

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина похитил из церкви в белорусском Березино мощи святого Спиридона, чтобы продать почитаемую святыню. Об этом агентству БелТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По данным агентства, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения захотели поправить свое материальное положение и решили похитить из храма святыню, почитаемую множеством христиан во всем мире, - ковчег с частицей мощей святого Спиридона Тримифунтского.

Как передает БелТА, правоохранители установили, что один из мужчин попросил у сотрудницы церкви деньги, но, получив отказ, украл святыню. Подозреваемый планировал продать ее, а на вырученные средства приобрести очередную порцию спиртного.

О пропаже правоохранителям сообщила казначей храма Николая Чудотворца. Похитителя оперативно задержали, святыню вернули в церковь. По данному факту проводится проверка.