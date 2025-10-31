На Камчатке произошел пожар на базе отдыха

Площадь возгорания составила порядка 600 кв. м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные на Камчатке тушат базу отдыха в селе Паратунка, площадь возгорания составила порядка 600 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По сообщению оперативных служб, пожар начался поздним вечером 31 октября. Загорелось двухэтажное бетонное здание, обшитое сайдингом, с цокольным этажом и мансардой с деревянной двускатной крышей, обшитой профнастилом.

"К тушению привлекались боевые расчеты пожарно-спасательной части села Паратунка МЧС России, пожарного поста села Николаевка КГКУ "ЦОД", седьмой пожарной-спасательной части МЧС России, Камчатского спасательного центра МЧС России, первой пожарно-спасательной части специального управления Федеральной противопожарной службы №79 МЧС России, а также одной из воинских частей - всего более 40 человек личного состава. Около 01:00 (16:00 мск 31 октября) пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 02:44 (17:44 мск 31 октября) было ликвидировано открытое горение. В настоящий момент тушение пожара продолжается, проводится проливка деревянных конструкций", - сообщает ведомство.

Уточняется, что погибших и пострадавших в пожаре нет.