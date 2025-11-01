El Español: в Гранаде с образа Девы Марии украли 18 драгоценностей

Все ювелирные изделия церкви Санта-Крус-ла-Реаль подарили прихожане, пишет газета

МАДРИД, 1 ноября. /ТАСС/. Римско-католическое духовное объединение Братство Розария сообщило о похищении как минимум 18 ювелирных изделий с образа Девы Марии Розарийской в церкви Санта-Крус-ла-Реаль в Гранаде на юге Испании, передает газета El Español.

"О происшествии уже известно полиции, с которой ведется совместная работа", - приводит газета заявление братства.

Отмечается, что все украденные украшения не являлись собственностью общества, а были подарены прихожанами церкви. На месте похищения были установлены камеры видеонаблюдения, видеозаписи анализируют правоохранительные органы.

Церковь Санта-Крус-ла-Реаль пострадала от ограблений по меньшей мере 20 раз, 3 из которых пришлись на Братство Розария. Полиция ведет расследование и изучает найденные в часовне братства отпечатки пальцев, проверяет посетителей на записях видеонаблюдения.