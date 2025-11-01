На севере Ростовской области уничтожили БПЛА
02:50
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. В трех районах Ростовской области уничтожили дроны. Речь идет о Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. Пострадавших не зафиксировано.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА по северу Ростовской области - в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил Слюсарь, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.