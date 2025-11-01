На севере Ростовской области уничтожили БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. В трех районах Ростовской области уничтожили дроны. Речь идет о Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. Пострадавших не зафиксировано.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА по северу Ростовской области - в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Слюсарь, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.