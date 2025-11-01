На острове Недоразумения потушили лесной пожар

Возгорание действовало четверо суток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Крупный лесной пожар на острове Недоразумения в Магаданской области ликвидирован. Возгорание действовало четверо суток, сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии области Наталья Морозова.

"Пожар действовал четверо суток, в тушении пожара в общей сложности приняли участие 19 работников "Авиалесоохраны" и пожарно-спасательного центра. Граждане и экономическая инфраструктура в ходе пожара не пострадали", - рассказала она.

Остров Недоразумения находится в 20 км к западу от Магадана. Там расположены базы отдыха.