В Приморье завели дело после гибели двоих детей при пожаре

Еще один пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае возбудили уголовное дело после гибели двоих малолетних в результате возгорания. Еще один ребенок пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"31 октября 2025 года после пожара в квартире дома по улице Полушкина в городе Уссурийске погибли двое малолетних детей, которые находились в квартире без матери. Третий ребенок выжил, и ему оказывается медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. По данным следователей, мать детей вела асоциальный образ жизни. Во время возгорания ее не было в квартире. В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение прав и законных интересов детей.