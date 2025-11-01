Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле увеличилось до пяти

В больнице умер один из пострадавших

ТУЛА, 1 ноября. /ТАСС/. В больнице умер один из пострадавших в ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин, которое произошло 31 октября на мосту в Туле. Общее число погибших увеличилось до пяти, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли 4 человека, 21 человек пострадал, 11 из них были госпитализированы.

"К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался. Состояние пострадавших остается на контроле Министерства здравоохранения Тульской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент в медучреждениях региона продолжают лечение 10 пострадавших в ДТП, 4 из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще 6 - в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным следователей, авария произошла из-за схода трамвая с рельсов. Прокуратура региона сообщила о проверке муниципального предприятия "Тулгорэлектротранс", в том числе в части соблюдения ГОСТов на содержание и ремонт трамвайных путей, правил организации перевозки пассажиров и технической эксплуатации трамвая.