Статья

Уничтожено 98 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Элементы сбитого ночью БПЛА нашли рядом с проезжей частью в Туле.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 45 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 - над Самарской областью, 11 - над Московским регионом, в том числе 6 летевших на Москву, по 10 - над Воронежской и Ростовской областями, 4 - над Тульской областью, по 2 БПЛА - над Липецкой и Рязанской областями, а также по 1 - над Курской и Калужской областями.

Последствия

Элементы беспилотного летательного аппарата, сбитого ночью над Тулой, обнаружили рядом с проезжей частью. В связи с этим ограничили движение по участку улицы Кутузова, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Информация о последствиях на земле уточняется, отметил он.

Работа аэропортов