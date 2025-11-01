Уничтожено 98 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы
Редакция сайта ТАСС
06:18
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Элементы сбитого ночью БПЛА нашли рядом с проезжей частью в Туле.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 45 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 - над Самарской областью, 11 - над Московским регионом, в том числе 6 летевших на Москву, по 10 - над Воронежской и Ростовской областями, 4 - над Тульской областью, по 2 БПЛА - над Липецкой и Рязанской областями, а также по 1 - над Курской и Калужской областями.
Последствия
- Элементы беспилотного летательного аппарата, сбитого ночью над Тулой, обнаружили рядом с проезжей частью. В связи с этим ограничили движение по участку улицы Кутузова, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
- По его словам, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.
- Силы ПВО уничтожили беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
- Информация о последствиях на земле уточняется, отметил он.