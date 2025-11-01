В Москве арестовали мужчину, который шесть лет насиловал дочь сожительницы

Злоумышленник признал вину в полном объеме

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, который с 2019 года насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). <…> По ходатайству следствия Симоновским районным судом города Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2019 года по октябрь 2025 года обвиняемый, находясь на территории Москвы, Рязанской области и Крыма, совершал в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы противоправные действия сексуального характера.

В ходе допроса злоумышленник признал вину в полном объеме.