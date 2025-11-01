В суд поступил иск к Алексу Лесли об ограничении в родительских правах

Блогера обвиняют в склонении к совершению изнасилования

Редакция сайта ТАСС

Алекс Лесли (Александр Кириллов) © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Исковое заявление к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) об ограничении его в родительских правах поступило в Коптевский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Коптевский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Степашиной А. Г. к Кириллову А. С. (Алекс Лесли) об ограничении в родительских правах", - сказали в пресс-службе.

Судебное заседание назначено на 10 ноября 2025 года. Ранее Анастасия Степашина не подтверждала СМИ информацию о желании ограничить Лесли в родительских правах.

Лесли обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам). МВД объявило блогера в розыск. Также в отношении него возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Следователи считают, что блогер, позиционирующий себя как пикап-гуру, склонял своих учеников совершать с девушками на улицах действия сексуального характера. Эти действия зафиксированы на видео. В интернете появилось множество жалоб женщин на мужчин, пристающих к ним на улицах Москвы. В настоящий момент Кириллов находится за пределами РФ.