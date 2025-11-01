Сбежавшего из воронежского суда подозреваемого задержали в столичном регионе

По обстоятельствам побега на него завели новое уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции на территории столичного региона задержали сбежавшего накануне из Центрального районного суда Воронежа 43-летнего подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории столичного региона задержан 43-летний местный житель, накануне самовольно покинувший здание Центрального районного суда после избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемый самовольно покинул здание суда после того, как судьей по ходатайству следователей было вынесено решение об ужесточении меры пресечения с подписки о невыезде на задержание. Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В пресс-службе добавили, что по обстоятельствам побега воронежские полицейские возбудили в отношении мужчины новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).