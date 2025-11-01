В Швеции грабителя задержали во время извинений за кражу

Он не оказал никакого сопротивления и не пытался сбежать

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Угрожавший продавцам молотком грабитель украл табачные изделия, но на следующий день вернулся в магазин, чтобы извиниться. Там его задержали правоохранители, сообщает полиция Швеции на своем сайте.

Неизвестный мужчина зашел с целью совершить ограбление в один из магазинов в городе Бурленге в 225 км к северо-западу от Стокгольма. Сначала он опрокинул одну из полок с товаром, а затем стал угрожать молотком работникам магазина. Похитив табачные изделия, грабитель скрылся.

Прибывшая по тревоге полиция оцепила место преступления для сбора улик и криминалистической экспертизы, а прокуратура начала следствие по делу о грабеже и причинении материального ущерба. Однако, несмотря на все усилия, подозреваемых так и не оказалось.

На следующий день в середине дня в полицию пришло неожиданное сообщение о 35-летнем незнакомце, зашедшем в ограбленный магазин извиниться за совершенный налет. На место тут же выехал полицейский наряд и задержал грабителя, который не оказал никакого сопротивления и не пытался сбежать. Злоумышленник был арестован и вскоре должен будет предстать перед судом.