В Стамбуле от взрыва газового баллона пострадали трое иностранцев

Россиян среди них нет

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Трое иностранных граждан пострадали в результате взрыва газового баллона в доме в Стамбуле, они госпитализированы. Об этом сообщила газета Milliyet, не уточнив их национальной принадлежности.

В генконсульстве РФ в Стамбуле ТАСС сообщили, что не получали информации о возможных пострадавших среди россиян. "Обращений не было", - сказали в диппредставительстве.

По информации Milliyet, инцидент произошел в пятницу вечером в районе Багджылар в европейской части Стамбула. Полиция выяснила, что на цокольном этаже двухэтажного дома, где проживали иностранцы, взорвался газовый баллон. Три человека были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии, сообщила газета.

Полиция проводит расследование происшествия.