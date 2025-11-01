В Новосибирске осудили женщину за попытку передать наркотик через поцелуй в суде

Ей назначили 10 лет 1 месяц лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая через поцелуй пыталась передать наркотики мужчине в здании суда. Она осуждена на 10 лет 1 месяц лишения свободы, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил, что женщина приобрела наркотики и приехала с ними к Кировскому районному суду Новосибирска. Там она положила запрещенное вещество в рот, прошла в административное здание и стала дожидаться сожителя в сопровождении конвоя, доставленного для рассмотрения уголовного дела. Увидев его, она поцеловала мужчину в губы, попытавшись передать таким образом наркотик, однако судебный пристав обо всем догадался и остановил ее. Наркотические средства, которые женщина пыталась передать, были изъяты.

"Суд назначил виновной 10 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.