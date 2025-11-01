В Петербурге задержали двух граждан за финансирование ФБК

Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали двух человек за финансирование Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России экстремистской организацией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Сотрудниками управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность граждан России, подозреваемых в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане инициативно оказывали финансовую помощь НКО "ФБК", деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как следует из опубликованных пресс-службой показаний одного из фигурантов, он переводил деньги ФБК с 2021 по 2022 год. Мужчина сообщил, что полагает проект ФБК дискредитировавшим себя, и раскаялся в содеянном.