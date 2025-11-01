В Красноярском крае в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четыре человека

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. В Минусинском районе Красноярского края четыре человека получили травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что на 2-м км автодороги Минусинск - Новоселово 55-летний водитель, управляя автомобилем Haval, двигался со стороны Минусинска. При выполнении разворота он не убедился в безопасности данного маневра, в результате чего произошло столкновение с автобусом, который двигался сзади в попутном направлении. В результате ДТП пострадали оба водителя и две женщины: одна - пассажир легкового автомобиля, вторая - автобуса", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.