В Сумской области повреждена критическая инфраструктура
08:49
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждение в Николаевской поселковой общине Сумской области Украины в результате взрывов, часть населенных пунктов осталась без электричества. Об этом сообщил глава общины Сергей Пасько.
"Некоторые населенные пункты остались без электроснабжения", - приводятся его слова в Telegram-канале Николаевской общины.
В ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Сумской области, объявлялась воздушная тревога.