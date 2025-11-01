В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

Несколько населенных пунктов остались без света

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждение в Николаевской поселковой общине Сумской области Украины в результате взрывов, часть населенных пунктов осталась без электричества. Об этом сообщил глава общины Сергей Пасько.

"Некоторые населенные пункты остались без электроснабжения", - приводятся его слова в Telegram-канале Николаевской общины.

В ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Сумской области, объявлялась воздушная тревога.