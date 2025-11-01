В Ульяновской области задержали четырех членов группировки "Центр-Камаз"

Они поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры

УЛЬЯНОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска (УУР) УМВД России по Ульяновской области совместно с региональными управлениями СК России и ФСБ России при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по региону задержали четверых участников группировки "Центр-Камаз" в Карсунском районе Ульяновской области. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из региональных управлений СК России и ФСБ России при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии региона задержаны участники экстремистского движения АУЕ [Арестантское уголовное единство], запрещенного на территории Российской Федерации. По оперативным данным полиции, задержанные являлись участниками ячейки так называемой группировки "Центр-Камаз", действовавшей на территории Карсунского района Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

Злоумышленники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Члены преступной группы отрицали общепризнанные моральные принципы, продвигали идеи создания так называемой воровской власти в качестве антипода действующей государственной власти, а также применения других законов - "понятий".

В ходе обысков оперативники и следователи изъяли ножи, денежные средства, а также запрещенную в России атрибутику. По данным УМВД по региону, один из задержанных причастен к совершению вымогательства. За криминальное покровительство фигурант требовал с представителя малого бизнеса ежемесячно 10% получаемой выручки.

Следователи следственного управления СК России по Ульяновской области возбудили уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и 163 УК РФ (вымогательство). Суд принял решение поместить двоих фигурантов под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.