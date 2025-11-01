И.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву продлили арест по делу о взятке

Он будет содержаться под стражей до 8 декабря

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы продлил до 8 декабря арест обвиняемому в получении взятки в размере 37 млн рублей и. о. вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов республики Башкирии.

"Суд продлил арест до 8 декабря", - сказали в пресс-службе.

Марзаева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Марзаев получил через посредника взятку от руководителей дорожно-строительной компании в раземере 37 млн рублей от общей суммы взятки в размере 56 млн рублей. За это он пообещал покровительствовать коммерческой деятельности и обеспечивать заключение госконтрактов на строительство автомобильных дорог. Он был взят под стражу в сентябре 2024 года.

Сам Марзаев 10 октября в суде назвал дело "сфабрикованным" и выразил уверенность в том, что защита докажет его невиновность, если суд будет объективным.