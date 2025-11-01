СК завершил расследование дела Митрошиной

Блогер обвиняется в легализации денежных средств

Редакция сайта ТАСС

Александра Митрошина © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В сообщении указывается, что следственными подразделениями ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела против Александры Митрошиной. Ей инкриминируется легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, добытых преступным путем, что квалифицируется по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования было установлено, что Митрошина получила более 127 млн рублей путем уклонения от уплаты налогов, что подпадает под часть 2 статьи 198 УК РФ. Для создания видимости законного происхождения средств она легализовала их часть, приобретя недвижимость в Москве. По этому уголовному делу собрана полноценная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемой. В ее основу легли показания свидетелей и самой Митрошиной, протоколы осмотра вещественных доказательств и документов, а также материалы финансово-хозяйственной деятельности, предоставленные по судебным запросам.

"На первоначальном этапе расследования уголовного дела обвиняемая Митрошина признала вину в совершении инкриминируемого преступления, однако в последующем изменила свою позицию, признавшись частично в совершении вышеописанного преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК.