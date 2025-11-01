В Петербурге задержали подростка за попытку поджечь отдел полиции

СК завел уголовные дела о покушении на теракт и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 13-летний подросток попытался поджечь отдел полиции. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность, сообщили в пресс-службе городского главка СК.

"Вечером 30 октября 13-летний подросток, прибыв к зданию отдела полиции, расположенному на улице Кораблестроителей, разбил окно и попытался осуществить поджог. Однако свой умысел он не довел до конца в связи с тем, что возгорания не произошло", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Также в СК подтвердили факт возбуждения аналогичных дел по факту попытки поджога служебных автомобилей полиции другим, 12-летним подростком в Красногвардейском районе города. О происшествии ранее в субботу сообщили в региональном ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что дети, переписываясь в одном из мессенджеров, попали под влияние злоумышленников, которые угрозами заставили совершить их противоправные действия", - отметили в СК.