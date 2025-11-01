На Ставрополье осудили трех участников международной экстремисткой организации

Кундугдыеву О. Р. назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, его сообщникам дали два года

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Троих участников международной экстремистской организации осудили на Ставрополье. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность троих жителей Нефтекумского района, причастных к организации и участию в деятельности экстремисткой организации. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Кундугдыев О. Р., являясь религиозным деятелем аула Кок-Бас, организовал на территории Нефтекумского района ячейку международного религиозного объединения, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. В экстремистское сообщество злоумышленник вовлек еще двоих местных жителей, которые также придерживались радикальных взглядов", - говорится в сообщении.

Следственным управлением СК РФ по Ставропольсому краю на основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.

"Нефтекумский городской суд Ставропольского края признал злоумышленников виновными в инкриминируемом им преступлении и назначил Кундугдыеву О. Р. наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Его сообщники приговорены к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что противоправная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с МВД России по СКФО.