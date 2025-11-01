В Херсонской области при обстрелах погиб человек

Еще двое ранены

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. В Херсонской области один мирный житель погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"80-летний мужчина погиб в ходе целенаправленного обстрела жилого сектора в Алешках. <…> В Великих Копанях пострадали 46-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба направлены на лечение в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Сальдо уточнил, что в городе осколками повреждены фасад и остекление административного здания.