Видеоблогер из Кургана причастен к 30 эпизодам мошенничества

По данным полицейских, блогер проводил прямые трансляции и под видом помощи подросткам размещал номер телефона и ссылку на чат-бот якобы для получения бесплатной игровой валюты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Отправленный под домашний арест видеоблогер из Кургана и двое его соучастников причастны, по данным следствия, не менее чем к 30 эпизодам мошенничества в разных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На данный момент установлена причастность фигурантов к двум эпизодам в Петербурге и Ленинградской области, а также к 28 случаям в других регионах России. По предварительным оценкам, ущерб от их действий составляет не менее 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полиция возбудила в отношении злоумышленников уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 31 октября о расследовании аналогичного дела сообщали в петербургском ГСУ СК России, при этом говорилось о 10 установленных эпизодах хищений.

По данным полицейских, блогер проводил прямые трансляции и записывал ролики, в которых давал советы для прохождения уровней в игре. Под видом помощи подросткам он размещал номер телефона и ссылку на чат-бот якобы для получения бесплатной игровой валюты. На деле игроков переводили в закрытые чаты, где двое соучастников фигуранта просили их сфотографировать банковские карты родителей и прислать коды из СМС. Полученные данные мошенники использовали для вывода денег через анонимные каналы в мессенджерах.

Во время обысков у фигурантов в Кургане и в Комсомольске-на-Амуре изъяли семь мобильных телефонов с перепиской и приложениями, которые те использовали в мошеннической деятельности, четыре жестких диска, восемь банковских карт и шесть sim-карт.

Как ранее сообщали в СК, все задержанные дали признательные показания. Двух обвиняемых, блогера Степана Чудина, а также несовершеннолетнего Сергея Сидоренко, который, по версии следствия, выступил организатором преступной группы, Октябрьский суд Петербурга накануне отправил под домашний арест. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, третьему соучастнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.