Курский суд удовлетворил иск о взыскании с главы стройфирмы свыше 152 млн рублей

Средства направят в пользу Корпорации развития Курской области

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск о взыскании с главы строительной фирмы "Сиэми" Виталия Синьговского свыше 152 млн рублей в пользу Корпорации развития Курской области, сообщает корреспондент ТАСС.

"Гражданский иск АО "Корпорация развития Курской области" о взыскании материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Синьговского Виталия Игоревича в пользу АО "Корпорация развития Курской области" сумму причиненного ущерба в размере 152 800 000 рублей", - сказала судья.

В объединенной пресс-службе судов региона добавили, что гражданский иск удовлетворен в полном объеме. С Синьговского взыскано более 152 млн рублей.

Ранее корреспондент ТАСС из зала суда сообщал, что Синьговского приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу 500 тыс. рублей.