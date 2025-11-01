ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов по Каменке-Днепровской за 20 минут
Редакция сайта ТАСС
12:43
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли массированный артобстрел прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области, выпустив за 20 минут не менее восьми снарядов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
"ВСУ с 14:20 до 14:40 вели массированный артобстрел Каменки-Днепровской. По оперативным данным, было зафиксировано не менее восьми взрывов на территории города. Фактически удар наносился каждые две минуты", - сказали в администрации.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.