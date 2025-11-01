В Белгородской области мирный житель ранен при атаке БПЛА

Мужчина получил осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Мужчина пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Мощеное Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе в селе Мощеное при атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра", - написали в оперштабе, добавив, что пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, ему оказывают необходимую помощь, для продолжения лечения он будет переведен в областную клиническую больницу, на месте атаки повреждено остекление дома и надворной постройки.

В Грайворонском округе при атаках БПЛА посечен забор и хозпостройка, в результате детонации беспилотников выбиты окна в двух частных домах. В Белгородском районе FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения - посечены входная группа и забор, ворота другого частного дома.

В Волоконовском районе после сброса взрывного устройства с беспилотника сгорел частный дом. В Шебекинском округе повреждена кровля частного дома. В Борисовском районе в результате детонации FPV-дрона поврежден автомобиль.