В Карелии полномочия главы округа прекратили из-за утраты доверия

Чиновник помог родственнику оформить право собственности на участок под ИЖС с нарушением закона

Редакция сайта ТАСС

© Григорий Сысоев/ ТАСС, архив

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Полномочия главы Суоярвского округа Карелии прекратили досрочно в связи с утратой доверия. Это произошло по итогам проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в прокуратуре республики.

"Прокуратурой района председателю совета Суоярвского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения указанного представления с участием прокурора района советом принято решение об удовлетворении требований прокурора и досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа в связи с утратой доверия", - сказано в сообщении.

В ходе проверки установили, что глава округа помог родственнику в оформлении права собственности на участок под ИЖС с нарушением закона. Также выявили факт заключения договоров аренды участков с другим родственником в условиях личной заинтересованности должностного лица. Позже право собственности на один из участков перешло в пользу главы округа и его супруги. Кроме того, между его родственником и органом местного самоуправления были заключены муниципальные контракты на приобретение двух квартир для расселения нуждающихся.

В прокуратуре добавили, что проведение надзорных мероприятий продолжится.