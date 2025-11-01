В Петербурге продлили задержание продюсеру фестиваля "Некрокомиккон"

Алексей Самсонов останется в центре для иностранцев, ожидающих депортации, до 29 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Красногвардейский суд Санкт-Петербурга постановил продлить до 29 января срок содержания в специальном центре для иностранцев, ожидающих депортации, продюсеру фестиваля "Некрокомиккон", который должен был состояться в городе в эти выходные. Выдворить мужчину из России в настоящее время невозможно из-за отсутствия у него документов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд продлил срок содержания гражданина Республики Казахстан Алексея Самсонова в специальном учреждении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 29 января 2026 года", - говорится в сообщении.

1 ноября полицейское подразделение по вопросам миграции привлекло Самсонова к административной ответственности по ч. 3. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), назначив наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей с принудительным административным выдворением. Однако исполнить решение в отведенный законом срок до 48 часов не представляется возможным, поскольку Самсонов, по данным правоохранителей, находится в России без документов, удостоверяющих личность, - поэтому полиция попросила суд продлить срок содержания нарушителя в специальном центре.

О составлении на Самсонова административного протокола ТАСС сообщал 1 ноября. В суде фигурант не возражал против удовлетворения ходатайства полиции.

Фантастический музыкальный фестиваль и выставка "Некрокомиккон" должны были пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. Программа включала конкурс косплея, квесты, рок-концерт и другие мероприятия. По данным СМИ, накануне вечером полиция и Росгвардия перекрыли площадку, где шел монтаж сцены и подготовка к открытию фестиваля, в результате работы были остановлены. Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

По информации из открытых источников, фестиваль "Некрокомиккон" проводится в Петербурге с 2016 года, до 2023-го он проходил под названием "Старкон Хеллоуин". Как следует из информации в группе "Некрокомиккона" во "ВКонтакте", Самсонов является продюсером мероприятия.