Посольство РФ на Кубе контактирует с Pegas по вопросу туристов в Варадеро

В диппредставительстве со ссылкой на туроператора Pegas Touristik сообщили, что россияне размещены в гостиницах

ГАВАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Посольство и генконсульство России на Кубе находятся в постоянном контакте с туроператором Pegas Touristik по вопросу российских туристов, авиарейс которых из-за урагана "Мелисса" был перенаправлен из Ольгина в Варадеро, все они размещены в гостиницах.

Генконсульство и посольство России в Гаване "находятся в постоянном контакте с представителями туроператора Pegas Touristik, по информации которого по состоянию на вечер 31 октября все российские граждане размещены в гостиницах", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства в связи с появившимися в СМИ публикациями по этому вопросу.

Ранее ТАСС сообщили в компании Pegas Touristik, что компания предоставила российским туристам возможность размещения в отеле такой же или более высокой категории. В компании напомнили, что рейс туристов был перенаправлен в Варадеро в связи с повреждениями и эксплуатационными ограничениями, возникшими в регионе Ольгин после урагана "Мелисса". Изменение маршрута произошло в связи с обстоятельствами непреодолимой силы для обеспечения максимальной защиты всех туристов. Клиенты были уведомлены об этом во время полета.

Как сообщил Telegram-канал Baza, 15 российских туристов устроили акцию протеста в лобби отеля в Варадеро. По его данным, 25 туристов привезли в отель Los Cactus, 15 из них отказались от заселения якобы из-за того, что он оказался дешевле оплаченных отелей в полтора раза и показался им грязным.