В ДНР мирный житель получил ранения, подорвавшись на мине ВСУ

Пострадавшего доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Молодой мужчина получил множественные ранения в результате подрыва на противопехотной мине Вооруженных сил Украины в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Донецк ДНР Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в селе Кременец Петровского района в результате детонации противопехотной фугасной мины "Лепесток" на улице Октябрьской получил множественные ранения парень 2008 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - написал он в своем Telegram-канале.