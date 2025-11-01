"Страна": в ВСУ предложили ударить из РСЗО по участникам драки с военкомами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Командир батальона БПЛА ВСУ Николай Колесник предложил ударить из РСЗО по участникам драки с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) на рынке "7-й километр" во время мобилизационных мероприятий вблизи Одессы.

Он заявил, что его батальон может "предоставить поддержку правоохранителям" в ответ на действия сотрудников рынка, и предложил применить против них тяжелое вооружение.

"Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, [квадрокоптерами] Mavic со сбросом, для особенно агрессивных, для успокоения, отработаем Vampirе (чешская РСЗО - прим. ТАСС)", - приводит его слова издание "Страна".

Мнение разделяет депутат Киевского горсовета и руководитель одной из военных медицинских служб Алина Михайлова. Она призвала работников военкоматов стрелять на поражение по тем, кто им сопротивляется: "Непонятно, почему военнослужащие ТЦК не достали штатное табельное оружие, как того требует устав, и не сделали дополнительных отверстий".

Ранее сотрудники рынка "7-й километр" недалеко от Одессы подрались с представителями ТЦК, перевернув их автомобиль. Позже региональный ТЦК сообщил, что разыскивает лиц, которые подрались с его сотрудниками, и намерен привлечь этих лиц к уголовной ответственности.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, силой задерживают мужчин. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.