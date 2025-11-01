На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока

В населенных пунктах они не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали четыре афтершока.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 4 афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении.

Также произошло одно неощущаемое сейсмособытие в акватории Берингова моря. Угроза цунами не объявлялась. Продолжается активность шести вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.