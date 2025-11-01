В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили многоэтажку

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. В одном из поселков Краснодарского края обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.

"В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что обломками дронов выбило окна на третьем этаже здания. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют.