В нескольких районах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в городе Елец и еще нескольких муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО, <…> Липецкого МО, Воловского МО, Задонского МР, Тербунского МР, Хлевенского МР, - написал он в своем Telegram-канале.