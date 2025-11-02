На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,7

Эпицентр располагался в 56 км северо-западнее села Вал

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали подземный толчок на севере Сахалина. Об этом сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Подземный толчок зафиксировали в 06:48 2 ноября (22:48 мск 1 ноября) в координатах 52.7 северной широты и 142.5 восточной долготы. Глубина - 12 км", - говорится в сообщении.

Эпицентр располагался в 56 км северо-западнее села Вал.

На сейсмостанции уточнили, что данные о том, ощущался ли толчок в близлежащих населенных пунктах, не поступали.