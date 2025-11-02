В аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска ввели ограничения

Самолеты не принимают и не отправляют

© Гавриил Григоров/ ТАСС, архив

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска.

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Казань, Оренбург, Ульяновск: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Также губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о введении режима "Ковер" в аэропорту Оренбурга.