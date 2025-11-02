Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получала взятку по делу "Зимней вишни"

Деньги пятью траншами предоставил экс-совладелец и гендиректор ТРЦ Вячеслав Вишневский

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, осужденная по делу о пожаре в "Зимней вишне", где погибли 60 человек, получала взятку от экс-совладельца и гендиректора ТРЦ Вячеслава Вишневского пятью траншами. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Вишневский <…> обеспечил перечисление незаконного вознаграждения под видом оплаты за оказанные услуги <…> с расчетного счета ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" на счет ООО "ИСК "Ресурс" <…> в сумме 1,4 млн рублей, <…> в сумме 1,4 млн рублей, <…> в сумме 700 тыс. рублей, <…> в сумме 1 млн рублей, <…> в сумме 2,5 млн рублей", - говорится в материалах дела.

Уголовное дело Вишневского рассматривалось в суде с ноября 2020 года, после того, как его задержали в Польше и экстрадировали в Россию. Его обвиняли в даче 7 млн рублей взятки экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Комковой. Это позволило Вишневскому реконструировать ТРЦ без разрешения на строительство, с нарушением утвержденного проекта, без установки автоматических систем пожаротушения. Изначально он настаивал на том, что деньги предназначались на официальное оформление документов на ввод торгово-развлекательного центра, позднее изменил показания и признал вину. Комкову приговорили к 18 годам колонии строгого режима за получение взятки, Вишневского - к восьми годам колонии и штрафу в 70 млн рублей по уголовному делу о даче взятки. Он вышел на свободу досрочно. Защита Комковой также подавала ходатайство о ее досрочном освобождении по состоянию здоровья, однако позже отозвала его, и производство по материалу судом было прекращено.