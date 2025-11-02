В Запорожье около 58 тыс. абонентов обесточены после взрывов

За пределами города также есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Около 58 тыс. абонентов остались без электричества в подконтрольном Киеву городе Запорожье в результате ночных взрывов. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.

Как он сообщил в своем Telegram-канале, за пределами города также есть повреждения объектов инфраструктуры. Федоров не уточнил тип поврежденных объектов.

В ночь на 2 ноября на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах.