Суд заблокировал сайт по нелегальной продаже травматического оружия

Торговля осуществлялась путем онлайн-заказа без лицензии и разрешения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы заблокировал сайт, на котором были опубликованы предложения по нелегальной продаже травматического оружия в столичном регионе. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил административный иск Савеловского межрайонного прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации, удовлетворить. Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет на сайте <...>, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в документе.

В нем отмечается, что решение вступило в силу незамедлительно. В настоящий момент ресурс на территории РФ уже недоступен.

Как говорится в документе, Савеловская прокуратура обнаружила интернет-ресурс, на котором была опубликована информация о продаже травматического оружия всем желающим. Торговля осуществлялась путем онлайн-заказа без лицензии и разрешения. После этого курьер доставлял нелегальный товар и прятал его в особо оговоренных тайниках в Московском регионе. Сайт имел русское оформление, целевой аудиторией было русскоязычное население. На сайте особенно подчеркивалось, что оружие доступно для покупки несовершеннолетним.

После обнаружения сайта прокуратура обратилась в суд с иском о его блокировке, судебная инстанция требования надзорного ведомства поддержала в полном объеме.